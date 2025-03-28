Доллар дешевеет третий месяц подряд

Официальный курс на 31 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4787 гривен за 1 доллар (-0,0076 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,7472 гривен за 1 евро (+0,0001 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

Курс доллара в марте

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. Курс продолжил рост в начале 2025 года и 13 января достиг максимума 42,28 гривен.

Затем курс начал снижаться. За январь курс упал до 41,82 грн/доллар, а за февраль до 41,51 грн/доллар.

Падение курса продолжилось в начале марта. Минимум был 10 марта - 41,21 грн/доллар. Затем курс немного вырос.

Наличный курс в январе 2025 года превысил уровень 43 гривны, однако затем упал ниже 42 гривен. В феврале курс упал до 41,85 грн/доллар, а в марте - до 41,75 грн/доллар.