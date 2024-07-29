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Долар дешевшає на початку тижня: свіжі курси валют в обмінних пунктах

Україна, Понеділок 29 липня 2024 10:01
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Долар дешевшає на початку тижня: свіжі курси валют в обмінних пунктах Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 29 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 45,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,40 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,02-41,07 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає вже тиждень після досягнення максимуму.

Офіційний курс на 29 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,098 грн за 1 долар (-0,0997 грн). Курс євро становитиме 44,6324 гривень за 1 євро (-0,0506 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать, що структурний дефіцит валюти на міжбанку скоротився минулого тижня.

НБУ протягом тижня 22-26 липня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 784,63 млн доларів. Це на 17,4% менше, ніж тижнем раніше.

Минулого тижня опустив офіційний курс долара на 40 копійок до 41,09 гривень.

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