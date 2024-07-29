ua en ru
Пн, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар дешевеет в начале недели: свежие курсы валют в обменных пунктах

Украина, Понедельник 29 июля 2024 10:01
UA EN RU
Доллар дешевеет в начале недели: свежие курсы валют в обменных пунктах Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за падением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 45,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,02-41,07 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет уже неделю после достижения максимума.

Официальный курс на 29 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,098 гривен за 1 доллар (-0,0997 грн). Курс евро составит 44,6324 гривен за 1 евро (-0,0506 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ свидетельствуют, что на структурный дефицит валюты на межбанке сократился на прошлой неделе.

НБУ в течение недели 22-26 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 784,63 млн долларов. Это на 17,4% меньше, чем неделей ранее.

НБУ на прошлой неделе опустил официальный курс доллара на 40 копеек до 41,09 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Ночная российская ракетная и "Шахедная" атака: Олещук рассказал о работе ПВО
Ночная российская ракетная и "Шахедная" атака: Олещук рассказал о работе ПВО
DAILY
Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы