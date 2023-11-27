Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України знизився на початку тижня. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 27 листопада середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 37,60 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 40,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,10 гривні, євро по 40,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,14 -36,16 (купівля-продаж) - зростання на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара. Курс відійшов від мінімуму з початку жовтня, коли центробанк перейшов від фіксованого курсу до "керованої гнучкості".

Офіційний курс на 27 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0487 грн за 1 долар (+0,0344 грн).

Курс євро становитиме 39,358 гривень за 1 євро (+0,0880 грн).

Ситуація на ринку

За оцінкою НБУ, ситуація на валютному ринку України після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості залишається стійкою.

Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, назвав фактори, завдяки чому вдалося досягти курсової стійкості. По-перше, НБУ постійно присутній на валютному ринку та продає валюту, маючи для цього достатньо резервів, які знаходяться на рекордних відмітках завдяки підтримці союзників та програмі з МВФ.

З іншого боку, НБУ проводить політику, яка дозволяє бути для гривні привабливим засобом для заощаджень: зараз ставки за депозитами вищі за поточну та очікувану інфляцію. "Це дає вкладнику не лише зберегти заощадження від знецінення, а й заробити якийсь дохід додатковий. І це утримує кошти у гривні, і відповідно вони не йдуть на валютний ринок, не розхитують ситуацію там", - додав він.