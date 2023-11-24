Долар відійшов від мінімуму: НБУ встановив офіційний курс на 27 листопада

Національний банк України підвищив курс долара. Курс відійшов від мінімуму з початку жовтня, коли центробанк перейшов від фіксованого курсу до "керованої гнучкості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 27 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0487 грн за 1 долар (+0,0344 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,358 гривень за 1 євро (+0,0880 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 36,06-36,08 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 37,65 гривні за долар.

Курс долара у "чорну п'ятницю"

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розпродаж у магазинах наприкінці листопада суттєво на курс долара не вплине.

За його словами, курсові позначки на готівковому ринку формуються з урахуванням курсу міжбанку з додаванням певного відсотка (у середньому 1-1,5%) до міжбанківського курсу.

Як зазначив експерт, "чорна п'ятниця", не надто вагомий приклад для "шаленого" сплеску обмінних операцій на готівковому ринку.