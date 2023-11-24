ua en ru
Пт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар відійшов від мінімуму: НБУ встановив офіційний курс на 27 листопада

Україна, П'ятниця 24 листопада 2023 15:45
UA EN RU
Долар відійшов від мінімуму: НБУ встановив офіційний курс на 27 листопада Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. Курс відійшов від мінімуму з початку жовтня, коли центробанк перейшов від фіксованого курсу до "керованої гнучкості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 27 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0487 грн за 1 долар (+0,0344 грн).

Долар відійшов від мінімуму: НБУ встановив офіційний курс на 27 листопада

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,358 гривень за 1 євро (+0,0880 грн).

Долар відійшов від мінімуму: НБУ встановив офіційний курс на 27 листопада

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 36,06-36,08 грн/долар (купівля-продаж).

Долар відійшов від мінімуму: НБУ встановив офіційний курс на 27 листопада

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 37,65 гривні за долар.

Курс долара у "чорну п'ятницю"

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розпродаж у магазинах наприкінці листопада суттєво на курс долара не вплине.

За його словами, курсові позначки на готівковому ринку формуються з урахуванням курсу міжбанку з додаванням певного відсотка (у середньому 1-1,5%) до міжбанківського курсу.

Як зазначив експерт, "чорна п'ятниця", не надто вагомий приклад для "шаленого" сплеску обмінних операцій на готівковому ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Страйк та черги. Що відбувається на кордоні з Польщею і де ситуація найгірша
Страйк та черги. Що відбувається на кордоні з Польщею і де ситуація найгірша
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах