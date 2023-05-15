Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 15 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,25 грн (37,30 – 12 травня)

продаж – 37,75 грн (37,80 – 12 травня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,70 грн (40,85 грн – 12 травня),

продаж – 41,40 грн (41,55 – 12 травня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (88,50 – 12 травня),

продаж - 9,00 грн (9,00 - 12 травня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 15 травня становить 39,8287 грн за євро (-0,1426 грн).