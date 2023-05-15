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Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 15 травня

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 11:09
Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 15 травня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,25 грн (37,30 – 12 травня)
  • продаж – 37,75 грн (37,80 – 12 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,70 грн (40,85 грн – 12 травня),
  • продаж – 41,40 грн (41,55 – 12 травня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (88,50 – 12 травня),
  • продаж - 9,00 грн (9,00 - 12 травня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 15 травня становить 39,8287 грн за євро (-0,1426 грн).

Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 15 травня

Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку погіршилась. НБУ збільшив продаж доларів із резервів у два рази до 535 млн доларів.

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