Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 15 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,75 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 15 мая составляет 39,8287 гривен за евро (-0,1426 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке ухудшилась. НБУ увеличил продажу долларов из резервов в два раза до 535 млн долларов.

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