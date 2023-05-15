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Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 15 мая

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Украина, Понедельник 15 мая 2023 11:09
Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 15 мая Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,75 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,25 грн (37,30 - 12 мая)
  • продажа - 37,75 грн (37,80 - 12 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,70 грн (40,85 грн - 12 мая),
  • продажа - 41,40 грн (41,55 - 12 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,50 грн (88,50 - 12 мая),
  • продажа - 9,00 грн (9,00 - 12 мая) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 15 мая составляет 39,8287 гривен за евро (-0,1426 гривен).

Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 15 мая

Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке ухудшилась. НБУ увеличил продажу долларов из резервов в два раза до 535 млн долларов.

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