Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют на 3 квітня
В обмінних пунктах України сьогодні, 3 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 40,85 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 37,40 грн (37,60 – 31 березня)
- продаж – 38,00 грн (38,20 – 31 березня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,15 грн (40,35 – 31 березня),
- продаж – 40,85 грн (41,05 – 31 березня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,30 – 31 березня),
- продаж – 8,75 грн (8,75 – 31 березня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 3 квітня становить 39,7373 грн за євро (-0,0439 грн).
Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до гнучкішого обмінного курсу .
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