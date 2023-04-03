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Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют на 3 квітня

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 11:20
Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют на 3 квітня Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 40,85 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,40 грн (37,60 – 31 березня)
  • продаж – 38,00 грн (38,20 – 31 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,15 грн (40,35 – 31 березня),
  • продаж – 40,85 грн (41,05 – 31 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 31 березня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 31 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 3 квітня становить 39,7373 грн за євро (-0,0439 грн).

Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют на 3 квітня

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до гнучкішого обмінного курсу .

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