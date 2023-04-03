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Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют на 3 апреля

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 11:20
Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют на 3 апреля Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 38,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 40,85 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,40 грн (37,60 - 31 марта)
  • продажа - 38,00 грн (38,20 - 31 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,15 грн (40,35 - 31 марта),
  • продажа - 40,85 грн (41,05 - 31 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 31 марта),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 31 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 3 апреля составляет 39,7373 гривен за евро (-0,0439 грн).

Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют на 3 апреля

Напомним, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

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