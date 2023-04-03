Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют на 3 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 38,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 40,85 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 3 апреля составляет 39,7373 гривен за евро (-0,0439 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.