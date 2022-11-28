Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 28 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,35 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,65 грн (39,70 – 25 листопада)

продаж – 40,35 грн (40,40 – 25 листопада) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,25 грн (40,30 – 25 листопада),

продаж – 41,25 грн (41,30 – 25 листопада) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,15 грн (8,15 – 25 листопада),

продаж – 8,70 грн (8,70 – 25 листопада) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 28 листопада становить 37,96 грн. за євро (-0,1116 грн.).