Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 28 листопада
В обмінних пунктах України сьогодні, 28 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,35 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,25 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,65 грн (39,70 – 25 листопада)
- продаж – 40,35 грн (40,40 – 25 листопада) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,25 грн (40,30 – 25 листопада),
- продаж – 41,25 грн (41,30 – 25 листопада) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,15 грн (8,15 – 25 листопада),
- продаж – 8,70 грн (8,70 – 25 листопада) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 28 листопада становить 37,96 грн. за євро (-0,1116 грн.).
Нагадаємо, ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня погіршилась. НБУ збільшив продаж доларів у 2,4 рази.
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