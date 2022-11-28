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Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 28 ноября

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 11:45
Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 28 ноября Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,70 - 25 ноября)
  • продажа - 40,35 грн (40,40 - 25 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,25 грн (40,30 - 25 ноября),
  • продажа - 41,25 грн (41,30 - 25 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,15 грн (8,15 - 25 ноября),
  • продажа - 8,70 грн (8,70 - 25 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 ноября составляет 37,96 гривен за евро (-0,1116 грн).

Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 28 ноября

Напомним, ситуация на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе ухудшилась. НБУ увеличил продажу долларов в 2,4 раза.

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