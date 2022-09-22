Долар дешевшає після різкого зростання: актуальні курси в Україні на 22 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 вересня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 15 копійок до 42,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 41,80 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 22 вересня становить 36,2084 грн. за євро (-0,3163 грн.).

Нагадаємо, на готівковому ринку України 21 вересня 2022 року середній курс долара у продажу зріс на 1 гривню 10 копійок до 42,55 гривень за долар. В окремих випадках долар продавали дорожче за 44 гривень. Причиною стрибка курсу долара могла стати військова ескалація з боку Росії та нові погрози Путіна.

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