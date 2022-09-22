Доллар дешевеет после резкого роста: актуальные курсы в Украине на 22 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 сентября 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 15 копеек до 42,40 гривен за доллар. Курс евро снизился на 20 копеек до 41,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 22 сентября составляет 36,2084 гривен за евро (-0,3163 грн).

Напомним, на наличном рынке Украины 21 сентября 2022 года, средний курс доллара в продаже вырос на 1 гривну 10 копеек до 42,55 гривен за доллар. В отдельных случаях доллар продавали дороже 44 гривен. Причиной скачка курса доллара могла стать военная эскалация со стороны России и новые угрозы Путина.

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