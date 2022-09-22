Доллар дешевеет после резкого роста: актуальные курсы в Украине на 22 сентября
В обменных пунктах Украины сегодня, 22 сентября 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 15 копеек до 42,40 гривен за доллар. Курс евро снизился на 20 копеек до 41,80 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 41,30 грн (41,15 - 21 сентября)
- продажа - 42,40 грн (42,55 - 21 сентября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,45 - грн (40,25 - 21 сентября),
- продажа - 41,80 грн (42,00 - 21 сентября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 21 сентября),
- продажа - 8,85 грн (8,85 - 21 сентября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 22 сентября составляет 36,2084 гривен за евро (-0,3163 грн).
Напомним, на наличном рынке Украины 21 сентября 2022 года, средний курс доллара в продаже вырос на 1 гривну 10 копеек до 42,55 гривен за доллар. В отдельных случаях доллар продавали дороже 44 гривен. Причиной скачка курса доллара могла стать военная эскалация со стороны России и новые угрозы Путина.
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