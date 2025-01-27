Долар дешевшає: обмінники виставили нові курси валют на початку тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 27 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 42,20 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,70 гривень, євро по 43,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,84-41,87 грн/долар (купівля-продаж) - на 5 копійок менше порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні до рівня кінця минулого року.

Офіційний курс на 27 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9253 гривень за 1 долар (-0,0498 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,9168 гривень за 1 євро (+0,2459 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту знизився минулого тижня. Курс долара впав за тиждень на 20 копійок і опустився нижче 42 гривень.

НБУ протягом тижня 20-24 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 756,25 млрд доларів. Це на 25,5% менше, ніж протягом попереднього тижня 13-17 січня - 1,015 млрд доларів.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 3,173 млрд доларів.