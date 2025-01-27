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Доллар дешевеет: обменники выставили новые курсы валют в начале недели

Украина, Понедельник 27 января 2025 10:00
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Доллар дешевеет: обменники выставили новые курсы валют в начале недели Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 42,20 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,70 гривен, евро по 43,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,84-41,87 грн/доллар (покупка-продажа) - на 5 копеек меньше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне до уровня конца прошлого года.

Официальный курс на 27 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9253 гривен за 1 доллар (-0,0498 грн).

Официальный курс евро составит 43,9168 гривен за 1 евро (+0,2459 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, спрос на валюту снизился на прошлой неделе. Курс доллара упал за неделю на 20 копеек и опустился ниже 42 гривен.

НБУ в течение недели 20-24 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 756,25 млрд долларов. Это на 25,5% меньше, чем в течение предыдущей недели 13-17 января - 1,015 млрд долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 3,173 млрд долларов.

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