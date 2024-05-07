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Долар дешевшає: обмінники оновили курси валют

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знижується за падінням на міжбанку за останні дні. Єдина європейська валюта є стабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 7 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,80 гривень, курс євро не змінився - 42,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,30 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,34-39,38 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знижує офіційний курс долара третій день поспіль.

Офіційний курс на 7 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3561 грн за 1 долар (-0,0408 грн). Курс євро становитиме 42,3983 гривень за 1 євро (+0,0624 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, наразі відсутні економічні чинники, які могли б негативно тиснути на ринок.

При цьому протягом тижня курс долара може змінюватися в обидві сторони відповідно до режиму НБУ "керованої гнучкості".

За його прогнозом, в перспективі курс долара навряд чи опуститься нижче 39 гривень.

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