Доллар дешевеет: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 7 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 39,80 гривен, курс евро не изменился - 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,30 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,34-39,38 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снижает официальный курс доллара третий день подряд.

Официальный курс на 7 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,3561 гривен за 1 доллар (-0,0408 грн). Курс евро составит 42,3983 гривен за 1 евро (+0,0624 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, сейчас отсутствуют экономические факторы, которые могли бы негативно давить на рынок.

При этом в течение неделе курс доллара может меняться в обе стороны в соответствии с режимом НБУ "управляемой гибкости".

По его прогнозу, в обозримой перспективе курс доллара вряд ли опустится ниже 39 гривен.