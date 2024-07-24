Долар дешевшає: обмінні пункти виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися за падінням на міжбанківському валютному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 24 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 45,50 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,80 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,35 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після досягнення максимуму.
Офіційний курс на 24 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2316 грн за 1 долар (-0,1053 грн). Курс євро становитиме 44,7693 гривень за 1 євро (-0,2259 грн).
Міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів Іван Компан прогнозує зростання курсу долара через прискорення інфляції.
За його словами, на Україну "чекають не зовсім прості часи, тому що інфляція повернеться, а це впливає на можливу девальвацію гривні".
Але з огляду на те, що ринок контролюється Національним банком, жодної катастрофи не повинно бути, вважає Компан