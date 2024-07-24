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Долар дешевшає: обмінні пункти виставили нові курси валют

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 24 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 45,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,35 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після досягнення максимуму.

Офіційний курс на 24 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2316 грн за 1 долар (-0,1053 грн). Курс євро становитиме 44,7693 гривень за 1 євро (-0,2259 грн).

Прогноз курсу

Міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів Іван Компан прогнозує зростання курсу долара через прискорення інфляції.

За його словами, на Україну "чекають не зовсім прості часи, тому що інфляція повернеться, а це впливає на можливу девальвацію гривні".

Але з огляду на те, що ринок контролюється Національним банком, жодної катастрофи не повинно бути, вважає Компан

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