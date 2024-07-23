НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після досягнення максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2316 грн за 1 долар (-0,1053 грн).

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Курс євро становитиме 44,7693 гривень за 1 євро (-0,2259 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 9 копійок до 41,27-41,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,85 гривні.

Прогноз курсу

Економіст Dragon Capital Олена Білан прогнозує зростання курсу долара до кінця року. "Незважаючи на невизначеність щодо конкретної цифри курсу на кінець року, ми точно не очікуємо на неконтрольований обвал", - сказала вона.

За її словами, резерви НБУ залишаються на рекордно високих рівнях. "Мій прогноз на кінець року був 42 гривні, але ситуація зараз розвивається не так, як я очікувала. Схоже, що ми на кінець року виходимо на вищий курс, можливо, 43 грн або навіть 44 гривень за долар", - прогнозує експерт.

У травні аналітики компанії Dragon Capital підвищили прогноз курсу на кінець 2024 року з 39 до 42 грн/долар у зв'язку зі зміною підходів НБУ до управління валютним курсом на початку 2024 року.