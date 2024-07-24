Доллар дешевеет: обменные пункты выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 24 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 45,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 44,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,30-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд после достижения максимума.

Официальный курс на 24 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,2316 гривен за 1 доллар (-0,1053 грн). Курс евро составит 44,7693 гривен за 1 евро (-0,2259 грн).

Прогноз курса

Международный консультант в сфере корпоративных финансов Иван Компан прогнозирует рост курса доллара в связи с ускорением инфляции.

По его сего словам, Украину, "ждут не совсем простые времена, потому что инфляция вернется, а это влияет на возможную девальвацию гривны".

Но, учитывая, что рынок контролируется Национальным банком, никакой катастрофы не должно быть, считает Компан.