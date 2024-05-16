Долар дешевшає: обмінні пункти виставили нові курси валют

На ранок 16 травня середній курс продажу долара в Україні знизився на 5 копійок до 40,00 гривень, курс євро зріс на 15 копійок 43,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,50 гривні, євро по 42,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,64-39,66 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ знизив офіційний курс долара щодо гривні. Офіційний курс на 16 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5771 грн за 1 долар (-0,1028 грн).

Курс євро становитиме 42,8501 гривень за 1 євро (+0,0196 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 15 травня - 42,8305 грн/євро.

Прогнози курсу

Як свідчать Info Sapiens, українці стали більше побоюватися зростання курсу долара. Зокрема, населення чекає на підвищення курсу протягом наступних 12 місяців до 40,73 грн/долар.

Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,81 грн/долар, а банкіри – 41,69 грн/долар.