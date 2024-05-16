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Доллар дешевеет: обменные пункты выставили новые курсы валют

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах снизился до 40 гривен. Единая европейская валюта продолжает дорожать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

К утру 16 мая средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 40,00 гривен, курс евро вырос на 15 копеек 43,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,50 грн, евро по 42,75 грн.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,64-39,66 грн/доллар (купля-продажа) – рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ снизил официальный курс доллара по отношению к гривне. Официальный курс на 16 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,5771 грн. за 1 доллар (-0,1028 грн.).

Курс евро будет составлять 42,8501 грн за 1 евро (+0,0196 грн). Это исторический максимум. Высший курс был всего 15 мая – 42,8305 грн/евро.

Прогнозы курса

Как свидетельствуют Info Sapiens, украинцы стали больше опасаться роста курса доллара . В частности, население ожидает повышения курса в течение следующих 12 месяцев до 40,73 грн/доллар.

Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют курс 41,81 грн/доллар, а банкиры – 41,69 грн/доллар.

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