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НБУ знизив офіційний курс долара, євро знову оновив максимум

Україна, Середа 15 травня 2024 15:50
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НБУ знизив офіційний курс долара, євро знову оновив максимум Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5771 грн за 1 долар (-0,1028 грн).

НБУ знизив офіційний курс долара, євро знову оновив максимум

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,8305 гривень за 1 євро (+0,0196 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 15 травня - 42,8305 грн/євро.

НБУ знизив офіційний курс долара, євро знову оновив максимум

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 10 копійок до 39,52-39,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив офіційний курс долара, євро знову оновив максимум

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 40,05 грн/долар.

Прогноз курсу

За даними НБУ, фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара.

Зокрема, населення у квітні 2024 року погіршило прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 40,73 грн/долар.

За прогнозом МВФ, середній курс долара 2024 року становитиме 41 грн/долар, а 2025 року зросте до 45,8 грн/долар.

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