Долар дешевшає: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Різниця із курсом на міжбанку скоротилася до 60 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 14 грудня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 37,65 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 40,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,15 гривні, євро по 40,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,02 -37,04 (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) вперше в історії підняв курс долара понад 37 гривень.

Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,0245 грн. за 1 долар (+0,0384 грн.). Курс євро становитиме 39,9217 гривень за 1 євро (+0,0159 грн).

Ситуація на ринку

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, головною тенденцією останніх тижнів на валютному ринку є зближення міжбанківського та готівкового курсів.

Це відбувається після того, як НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження на продаж банками готівкової валюти населенню. Банки можуть купувати долари на міжбанку у НБУ та продавати їх за вищим курсом населенню. У результаті різниця між курсами впала до 60 копійок. До 1 грудня вона становила близько 1,50 гривень.