Доллар дешевеет: обменные пункты обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Разница с курсом на межбанке сократилась до 60 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 декабря средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 37,65 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 40,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривен, евро по 40,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,02 -37,04 (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) впервые в истории поднял курс доллара выше 37 гривен.

Официальный курс на 14 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,0245 гривен за 1 доллар (+0,0384 грн). Курс евро составит 39,9217 гривен за 1 евро (+0,0159 грн).

Ситуация на рынке

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, главной тенденцией последних недель на валютном рынке является сближение межбанковского и наличного курсов.

Это происходит после того, как НБУ с 1 декабря снял все ограничения на продажу банками наличной валюты населению. Банки могут покупать доллары на межбанке у НБУ и продавать их по более высокому курсу населению. В итоге разница между курсами упала до 60 копеек. До 1 декабря она составляла около 1,50 гривен.