Долар дешевшає: новий курс в обмінних пунктах

На ранок 31 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 38,25 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 41,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,68-37,75 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Долар подешевшав після п'ятиденного зростання.

Офіційний курс на 31 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8746 грн за 1 долар (-0,0116 грн). За останній місяць курс упав на 11 копійок (на 31 грудня 2023 року він становив 37,9824).

Курс євро становитиме 41,0845 гривень за 1 євро (+0,0803 грн).

Індекс Біг-Маку

Українська гривня піднялася на одну сходинку і посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому Індексі Біг-Маку за січень 2024 року.

За даними видання The Economist, Біг-Мак коштує в Україні 110 гривень, у той час як у США - 5,69 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 48,4% порівняно з фактичним обмінним курсом 37,44 грн/долар, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 19,33 грн/долар.