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Долар дешевшає: НБУ встановив новий офіційний курс на 16 жовтня

Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) за два тижні нового режиму гнучкості керованої опустив офіційний курс долара на 20 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 16 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,3688 гривень за 1 долар (-0,0243 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,2782 гривень за 1 євро (-0,3640 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 36,36-36,37 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 38,15 гривень за долар і перебуває приблизно на тому ж рівні, що був до рішення НБУ.

Новий курс НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни курс був фіксованим (36,57 із липня 2022 року).

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні або зміцнення суттєво обмежуватимуться.

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