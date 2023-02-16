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Долар дешевшає: курси валют в Україні на 16 лютого

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Україна, Четвер 16 лютого 2023 11:19
Долар дешевшає: курси валют в Україні на 16 лютого Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,05 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 42,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,40 грн (39,45 – 15 лютого)
  • продаж – 40,05 грн (40,10 – 15 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,80 грн (41,90 – 15 лютого),
  • продаж – 42,70 грн (42,80 – 15 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,80 грн (9,00 – 15 лютого),
  • продаж – 9,055 грн (9,15 – 15 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 16 лютого становить 39,1229 грн. за євро (-0,2176 грн.).

Нагадаємо, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк України готовий відмовитися від фіксованого курсу гривні щодо долара, який з липня минулого року встановлено на рівні 36,6 гривень. Але для цього потрібна комбінація кількох факторів.

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