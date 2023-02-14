У НБУ назвали три фактори для відмови від фіксованого курсу гривні до долара

Національний банк України готовий відмовитися від фіксованого курсу гривні до долара, який з липня минулого року встановлений на рівні 36,6 гривень. Але для цього потрібна комбінація декількох факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука в інтерв’ю виданню " Економічна правда ".

"Наразі режим фіксованого обмінного курсу актуальний і продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, ураховуючи суттєвий розрив між попитом та пропозицією на валютному ринку", - сказав він.

За його словами, у грудні та січні НБУ продавав на міжбанку по 3 млрд доларів на місяць. Водночас отримання міжнародної допомоги дозволяє не тільки компенсувати ці витрати, а й нарощувати резерви - до 29,9 мільярда доларів.

"Ми завжди говорили, що фіксація обмінного курсу - це тимчасове рішення. Ми залишаємося прихильниками плаваючого обмінного курсу, зрозуміло, що в поточних умовах - "керовано плаваючого", і будемо повертатися до цього режиму, як тільки для цього будуть передумови", - повідомив Ніколайчук.

Три передумови

Заступник голови НБУ зазначив, що перша та найважливіша умова для переходу до плаваючого курсу, - поява альтернативного до фіксованого курсу номінального якоря для економіки. "В умовах інфляційного таргетування це показник інфляції", - сказав він.

Також важливо, щоб валютний ринок був менш чутливим до ситуативних факторів. На це спрямовані зусилля із зв’язування навісу ліквідності у вигляді поточних рахунків фізичних осіб, додав він.

"Третій фактор - кращий стан валютного ринку, більша його збалансованість. Також я би ще сюди додав відновлення статусу та дієвості облікової ставки як основного монетарного інструменту", - повідомив Ніколайчук.

Часові рамки

Заступник голови НБУ вважає, перехід до плаваючого курсу це не найближча перспектива, але не виключив того, що ми матимемо ці передумови ще до закінчення періоду високих безпекових ризиків.

"Водночас повернення до "плавання" не означатиме "ралі" на валютному ринку. Будь-який перехід буде дуже поступовим та керованим із створенням відповідних передумов. Це необхідно для того, щоб перехід до "плавання" не генерував шоків ані для валютного ринку, ані для економіки", - додав він.