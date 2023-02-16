Доллар дешевеет: курсы валют в Украине на 16 февраля
В обменных пунктах Украины сегодня, 16 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,05 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 42,70 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,40 грн (39,45 - 15 февраля)
- продажа - 40,05 грн (40,10 - 15 февраля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,80 грн (41,90 - 15 февраля),
- продажа - 42,70 грн (42,80 - 15 февраля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,80 грн (9,00 - 15 февраля),
- продажа - 9,055 грн (9,15 - 15 февраля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 16 февраля составляет 39,1229 гривен за евро (-0,2176 грн).
Напомним, замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Национальный банк Украины готов отказаться от фиксированного курса гривны по отношению к доллару, который с июля прошлого года установлен на уровне 36,6 гривен. Но для этого требуется комбинация нескольких факторов.
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