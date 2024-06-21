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Долар дешевшає: курси в обмінних пунктах

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 10:02
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Долар дешевшає: курси в обмінних пунктах Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує дешевшати слідом за зниженням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 червня середній курс продажу долара в Україні знизився на 5 копійок до 40,85 гривні, курс євро впав на 10 копійок 44,15 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,35 гривні, євро по 43,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,43-40,46 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні п'ятий день поспіль.

Офіційний курс на 21 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5184 грн за 1 долар (-0,0197 грн). Курс євро становитиме 43,4276 гривень за 1 євро (-0,1468 грн).

Коментар НБУ

НБУ у "Звіті про фінансову стабільність" за червень 2024 року заявив, що Індекс фінансового стресу протягом I півріччя 2024 року залишався помірно високим.

Водночас валютний субіндекс зростає з весни з огляду на поступову девальвацію гривні.

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