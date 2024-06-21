Доллар дешевеет: курсы в обменных пунктах
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает дешеветь вслед за снижением на межбанковском валютном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 21 июня средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 40,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек 44,15 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,35 гривен, евро по 43,45 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,43-40,46 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне пятый день подряд.
Официальный курс на 21 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5184 гривен за 1 доллар (-0,0197 грн). Курс евро составит 43,4276 гривен за 1 евро (-0,1468 грн).
Комментарий НБУ
НБУ в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2024 года заявил, Индекс финансового стресса в течение I полугодия 2024 года оставался умеренно высоким.
В то же время валютный субиндекс растет с весны, учитывая постепенную девальвацию гривны.