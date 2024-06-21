Доллар дешевеет: курсы в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает дешеветь вслед за снижением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 июня средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 40,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек 44,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,35 гривен, евро по 43,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,43-40,46 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне пятый день подряд.

Официальный курс на 21 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5184 гривен за 1 доллар (-0,0197 грн). Курс евро составит 43,4276 гривен за 1 евро (-0,1468 грн).

Комментарий НБУ

НБУ в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2024 года заявил, Индекс финансового стресса в течение I полугодия 2024 года оставался умеренно высоким.

В то же время валютный субиндекс растет с весны, учитывая постепенную девальвацию гривны.