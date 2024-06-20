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НБУ знижує офіційний курс долара п'ятий день поспіль

Україна, Четвер 20 червня 2024 15:44
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НБУ знижує офіційний курс долара п'ятий день поспіль Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає п'ятий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5184 грн за 1 долар (-0,0197 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара п'ятий день поспільbank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,4276 гривень за 1 євро (-0,1468 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара п'ятий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 40,47-40,51 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує офіційний курс долара п'ятий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок до 40,90 гривень.

Коментар НБУ

НБУ у "Звіті про фінансову стабільність" за червень 2024 року заявив, що центробанк і надалі компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку.

Як зазначається у документі, надходження міжнародної допомоги та накопичений обсяг міжнародних резервів надають центробанку необхідний запас міцності, щоб зберігати активну присутність на валютному ринку.

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