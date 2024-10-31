Долар дешевшає: який курс в обмінниках наприкінці жовтня

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зниження. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 31 жовтня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,20 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,50 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,22-41,24 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання три дні поспіль.
Офіційний курс на 31 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2790 грн за 1 долар (-0,1008 грн).
Курс євро становитиме 44,635 гривень за 1 євро (+0,0276 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у листопаді реальний коридор коливань курсу долара буде на рівні 41,5-41,9 грн, тобто курс долара може максимально наблизитися до позначки 42 грн.