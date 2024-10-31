Долар дешевшає: який курс в обмінниках наприкінці жовтня

На ранок 31 жовтня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,22-41,24 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання три дні поспіль.

Офіційний курс на 31 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2790 грн за 1 долар (-0,1008 грн).

Курс євро становитиме 44,635 гривень за 1 євро (+0,0276 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у листопаді реальний коридор коливань курсу долара буде на рівні 41,5-41,9 грн, тобто курс долара може максимально наблизитися до позначки 42 грн.