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Банкір дав прогноз на листопад: чи зросте курс долара до 42 гривень

Україна, Четвер 31 жовтня 2024 08:53
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Банкір дав прогноз на листопад: чи зросте курс долара до 42 гривень Фото: Курс долара в листопаді може зрости до 42 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

У листопаді на валютному ринку збережеться відносно спокійна ситуація: ажіотаж чи паніка будуть неможливі через валютні інтервенції НБУ. Але поточні коридори допустимих коливань трохи змістяться вгору.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

За його прогнозом, очікується зміщення коридорів до 41,2-41,8 грн/долар та 45,3-47,3 грн /євро на міжбанку, а на готівковому ринку до 41,3-42 грн /долар та 45,5-47,8 грн/євро.

"Тобто дію режиму "керованої гнучкості" скасовано не буде: нас очікують часті різноспрямовані зміни курсів, проте ці зміни не будуть надмірно сенсаційними і відбуватимуться, як раніше, згідно із системою валютних змін, утворених/сформованих саме внаслідок дії "керованої гнучкості"", - сказав він.

Лєсовий висловив припущення, що ґрунтується на аналізі попередніх місяців. "Припускаємо, що реальний коридор коливання курсу долара буде на рівні 41,5-41,9 грн, тобто курс долара може максимально наблизитися до позначки в 42 грн, тобто до цифри макропрогнозу на кінець року", - додав він.

За його словами, таким чином наприкінці листопаду може бути остаточно сформований цьогорічний підсумковий курс долара. Хоча наразі всі чинники, що можуть послабити чи посилити гривню врахувати маже неможливо, адже досі відсутні відповіді на низку важливих питань: 1) обсяг макрофіну на 2025 рік, 2) закладений в бюджет середньозважений курс долара, 3) наслідки зими: енергетичні, воєнні, економічні.

"Таким чином, на валютному ринку наближається розв’язка року, однак поки що відсутні передумови для якихось стрімких валютних змін чи якихось непередбачуваних катаклізмів", - додав банкір.

Нагадаємо, НБУ тримає курс долара практично незмінним уже три місяці поспіль. За жовтень курс зріс на 0,2% до 41,27 грн/долар (з 41,19 грн/долар на 30 вересня). З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 на 31 жовтня 2023 року).

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