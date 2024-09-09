Долар дешевшає: які курси валют в обмінниках на початку тижня

На ранок 9 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,35 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 45,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,85 гривні, євро по 45,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,94-40,98 грн/долар (купівля-продаж) зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму за останній місяць.

Офіційний курс на 9 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0168 грн за 1 долар (-0,0722 грн). Нижче курс був місяць тому – 9 серпня (40,9926 грн/долар).

Курс євро становитиме 45,5574 гривень за 1 євро (-0,0308 грн).

Міжнародні резерви

Міжнародні резерви України протягом серпня 2024 року збільшилися на 13,7% (на 5,096 млрд доларів) до 42,331 млрд доларів. Резерви зросли після зниження протягом чотирьох місяців поспіль.

Резерви збільшилися завдяки траншам ЄС та США. Достатній рівень резервів дає змогу НБУ підтримувати стабільну ситуацію на валютному ринку, покриваючи структурний дефіцит доларів.