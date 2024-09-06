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НБУ опустив курс долара до мінімуму за останній місяць

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 15:44
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НБУ опустив курс долара до мінімуму за останній місяць Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму за останній місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0168 грн за 1 долар (-0,0722 грн). Нижче курс був місяць тому - 9 серпня (40,9926 грн/долар).

НБУ опустив курс долара до мінімуму за останній місяць

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,5574 гривень за 1 євро (-0,0308 грн).

НБУ опустив курс долара до мінімуму за останній місяць

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 9 копійок до 40,96-40,99 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ опустив курс долара до мінімуму за останній місяць

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,40 гривні.

Ситуація на ринку

Згідно зі статистикою НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у серпні 2024 року зріс на 0,2% до 41,43 гривні. Девальвація у серпні фактично зупинилася. Порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 9,5% (3,60 гривень).

При цьому офіційний курс на кінець серпня становив 41,19 грн/долар, що на 8,4% вище, ніж наприкінці грудня (37,98 грн/долар).

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