Долар дешевшає: які курси в обмінниках наприкінці лютого

Станом на ранок 28 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,75 гривні, курс євро впав на 20 копійок до - 43,80 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 43,10 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж), зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 28 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,514 гривень за 1 долар (-0,1250 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,4942 гривень за 1 євро (-0,1310 грн).

У лютому курс долара показав зниження другий місяць поспіль: курс знизився на 31 копійку до 41,51 гривень. За січень курс упав на 21 копійку - до 41,82 гривень.