Доллар дешевеет: какие курсы в обменниках в конце февраля

По состоянию на утро 28 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 20 копеек до - 43,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 43,10 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Официальный курс на 28 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,514 гривен за 1 доллар (-0,1250 грн).

Официальный курс евро составит 43,4942 гривен за 1 евро (-0,1310 грн).

В феврале курс доллара показал снижение второй месяц подряд: курс снизился на 31 копейку до 41,51 гривен. За январь курс упал на 21 копейку - до 41,82 гривен.