Долар дешевшає, євро йде вгору: який курс в обмінниках

Україна, П'ятниця 28 листопада 2025 11:14
UA EN RU
Долар дешевшає, євро йде вгору: який курс в обмінниках Курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Середній курс долара в обмінних пунктах України 28 листопада знизився на 1 копійку. Євро, при цьому, подорожчало на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

До ранку 28 листопада середня ціна продажу долара в обмінниках утримується на рівні 42,49 гривні. Порівняно з попереднім днем курс валюти США знизився на 1 копійку. Євро, навпаки, злегка додав у вартості. Курс єдиної європейської валюти зріс на 2 копійки і становить 49,34 гривні.

Середня ціна купівлі долара також залишилася незмінною – 41,97 гривні. Євро в купівлі коштує 48,69 гривні. За добу його вартість також не змінилася.

На міжбанківському ринку 27 листопада торги завершилися в діапазоні 42,24–42,27 гривні за долар. Це на 2 копійки нижче рівня закриття 26 листопада.

За даними Європейського центрального банку, за період із 2 січня до 26 листопада 2025 року євро зміцнився до долара на 12 центів. На 26 листопада його курс становив 1,15 долара, тоді як на початку року він був на рівні 1,03 долара.

Офіційний курс

Офіційний курс долара на 28 листопада становить 42,1928 гривні. Днем раніше Національний банк встановлював вартість американської валюти на рівні 42,2987 гривні.

Офіційний курс євро на 28 листопада – 48,8719 гривні. Європейська валюта також ослабла: порівняно з 27 листопада її курс знизився на 7 копійок.

Прогноз курсу долара

За оцінкою директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, до 30 листопада торги на міжбанку відбуватимуться в діапазоні 41,8-42,2 гривні за долар і 48-49,5 гривні за євро.

На готівковому ринку, за його прогнозом, долар утримається в межах 41,8-42 гривні, тоді як курс євро коливатиметься в районі 48-49,5 гривні.

