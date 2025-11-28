ua en ru
Доллар дешевеет, евро идет вверх: какой курс в обменниках

Пятница 28 ноября 2025 11:14

Доллар дешевеет, евро идет вверх: какой курс в обменниках Курс доллара в обменниках понизился на 1 копейку (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Средний курс доллара в обменных пунктах Украины 28 ноября понизился на 1 копейку. Евро, при этом, подорожало на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

К утру 28 ноября средняя цена продажи доллара в обменниках удерживается на уровне 42,49 гривны. По сравнению с предыдущим днем курс валюты США снизился на 1 копейку. Евро, напротив, слегка прибавил в стоимости. Курс единой европейской валюты вырос на 2 копейки и составляет 49,34 гривны.

Средняя цена покупки доллара также осталась прежней – 41,97 гривны. Евро в покупке стоит 48,69 гривны. За сутки его стоимость также не изменилась.

На межбанковском рынке 27 ноября торги завершились в диапазоне 42,24–42,27 гривны за доллар. Это на 2 копейку ниже уровня закрытия 26 ноября.

По данным Европейского центрального банка, за период с 2 января по 26 ноября 2025 года евро укрепился к доллару на 12 центов. На 26 ноября его курс составил 1,15 доллара, тогда как в начале года он был на уровне 1,03 доллара.

Официальный курс

Официальный курс доллара на 28 ноября составляет 42,1928 гривны. Днем ранее Национальный банк устанавливал стоимость американской валюты на уровне 42,2987 гривны.

Официальный курс евро на 28 ноября – 48,8719 гривны. Европейская валюта также ослабла: по сравнению с 27 ноября её курс снизился на 7 копеек.

Прогноз курса доллара

По оценке директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, до 30 ноября торги на межбанке будут проходить в диапазоне 41,8–42,2 гривны за доллар и 48–49,5 гривны за евро.

На наличном рынке, по его прогнозу, доллар удержится в пределах 41,8–42 гривны, тогда как курс евро будет колебаться в районе 48–49,5 гривны.

