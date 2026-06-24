Долар дешевшає, євро впав нижче 51 гривні: курс НБУ на 24 червня та що таке цінова стабільність

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Курс долара: НБУ знизив курс американської валюти на на 2 копійки і встановив на рівні 44,86 грн.

НБУ знизив курс американської валюти на на 2 копійки і встановив на рівні 44,86 грн. Курс євро: європейська валюта втратила 22 копійки і зупинилась на позначці 50,88 грн.

європейська валюта втратила 22 копійки і зупинилась на позначці 50,88 грн. Цінова стабільність: у НБУ пояснили, чому цінова стабільність є одним із ключових завдань регулятора.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 24 червня офіційний курс долара на рівні 44,86 гривні, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше.

Офіційний курс євро знизився відчутніше – до 50,88 гривні, або на 22 копійки порівняно з попереднім банківським днем.

Таким чином американська валюта продовжує поступове зниження, тоді як євро після кількох днів падіння опустився нижче позначки у 51 гривню.

Курс валют НБУ на 24 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Що таке цінова стабільність

У Національному банку наголошують, що одним із головних завдань регулятора є забезпечення цінової стабільності.

Як пояснюють у НБУ, цінова стабільність – це збереження купівельної спроможності гривні шляхом підтримання низької та прогнозованої інфляції у середньостроковій перспективі – від трьох до п’яти років.

Фактично це означає такий стан економіки, коли ціни на товари та послуги зростають помірними й стабільними темпами. Завдяки цьому бізнес і населення можуть краще планувати свої витрати, інвестиції та заощадження.

Саме підтримання стабільної інфляції є одним із чинників, що допомагає зберігати відносну стабільність валютного ринку та купівельної спроможності національної валюти.