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Доллар дешевеет, евро ускорил падение: что показывают банки и обменники 24 июня

10:20 24.06.2026 Ср
3 мин
Какие банки предлагают выгодные курсы валют сегодня?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар дешевеет, евро ускорил падение: что показывают банки и обменники 24 июня Фото: банки и обменники обновили курсы валют на 24 июня (коллаж РБК-Украина)
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Валютный рынок продолжил движение вниз. Доллар несколько подешевел в обменниках и большинстве банков, а евро продолжил терять позиции на фоне понижения официального курса.

Где сегодня лучший курс доллара и евро и как изменились ''ценники'' в банках, – читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

  • Обменники: доллар – 44,95/44,85 грн (покупка/продажа), евро – 51,65/51,40 грн.
  • Средний курс в банках: доллар – 44,63 грн (покупка) и 45,12 грн (продажа), евро – 50,89 грн (покупка) и 51,83 грн (продажа).
  • Самый дешевый доллар: ПриватБанк (в отделениях) – 45,00 грн.
  • Выгоднее всего продавать доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн.
  • Дешевле всего евро: ПриватБанк (в отделениях) – 51,50 грн.
  • Выгоднее всего продавать евро: ПУМБ – 51,30 грн.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin , средний курс доллара в обменниках снизился. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,95 гривны (-5 коп.), а продать – за 44,85 гривны (-5 коп.).

Евро продолжил дешеветь еще заметнее. Средний курс покупки составляет 51,65 гривны (-25 коп.), а продажи – 51,40 гривны (-30 коп.).

Доллар дешевеет, евро ускорил падение: что показывают банки и обменники 24 июня

Фото: курс валют в обменниках на 24 июня (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар и евро подешевели: курс на 24 июня и новые правила пополнения в терминалах

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,63 гривны для покупки (-6 коп.) и 45,12 гривны для продажи (-5 коп.). Евро банки покупают в среднем по 50,89 гривны (-23 коп.), а продают – по 51,83 гривны (-5 коп.).

Большинство крупных банков пересмотрели курсы доллара в сторону понижения. Евро также продолжил дешеветь почти во всех учреждениях.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,00 грн (-10 коп.). Карточный курс составляет 45,04 гривны (-20 коп.). Евро в отделениях стоит 51,50 гривны (-25 коп.), а карточный курс – 51,54 гривны (-27 коп.).

Сбербанк в приложении продает доллар по 45,20 гривны (+15 коп.), а для карточных операций – по 45,10 гривны (-15 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 51,75 гривны (-5 коп.), а карточный курс составляет 51,60 гривны (-35 коп.).

''ПУМБ'' по коммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (без изменений), а в кассах – по 45,30 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,00 гривны (-10 коп.).

Monobank продает доллар по 45,04 гривны (-15 коп.). Курс покупки составляет 44,60 гривны (-10 коп.). Евро банк продает по 51,53 гривны (-21 коп.), а покупает по 50,83 гривны (-22 коп.).

Доллар дешевеет, евро ускорил падение: что показывают банки и обменники 24 июня

Фото: курс валют в банках (продажа) на 24 июня (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Доллар: дешевле всего американскую валюту сегодня продает ПриватБанк – 45,00 грн (-10 коп.). В Monobank доллар стоит 45,04 грн (-15 коп.), у ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн (без изменений), а в Сбербанке – 45,10 грн (-15 коп.) для карточных операций.

Евро: дешевле купить европейскую валюту можно в ПриватБанке – 51,50 грн (-25 коп.) в отделениях. В Monobank – 51,53 (-21 коп.), в ПриватБанке для карт – 51,54 грн (-27 коп.), в Сбербанке карточный курс составляет 51,60 грн (-35 коп.), а в ПУМБ – 52,00 грн (-10 коп.).

Где выгоднее реализовать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн (без изменений). В Сбербанке валюту покупают по 44,70 грн (-5 коп.), в ПриватБанке – по 44,55 грн (-10 коп.), в Monobank – по 44,60 грн (-10 коп.).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в ПУМБ – по 51,30 грн (-10 коп.). В Сбербанке курс покупки составляет 51,30 грн (без изменений), в Monobank – 50,83 грн (-22 коп.), а в ПриватБанке – 50,64 грн (-35 коп.).

Читайте также: Прыгнет ли доллар в конце июня и почему в обменниках высокие "ценники": что говорит банкир

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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