Долар дешевшає, євро дорожчає: які курси в обмінних пунктах

Станом на ранок 20 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 47,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 46,30 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подорожчала.

Офіційний курс на 20 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,576 гривень за 1 долар (+0,0777 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,8562 гривень за 1 євро (+0,4072 грн).