Долар дешевшає другий день поспіль: НБУ встановив курс на 11 листопада

Офіційний курс на 11 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2982 грн за 1 долар (-0,0607 грн).

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Офіційний курс євро становитиме 44,4864 гривень за 1 євро (-0,0778 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 1 копійку до 41,29-41,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,60 гривень.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, НБУ тримає курс долара фактично незмінним із кінця липня.

"Для обмеження цінового тиску НБУ з середини року призупинив цикл зниження облікової ставки та доклав зусиль щодо збереження стійкої ситуації на валютному ринку", - йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

Інфляція в Україні у жовтні прискорилась до 9,7%. НБУ очікує, що вона буде високою (10% та вище) до середини 2025 року.

Таким чином, НБУ зможе відновити девальвацію лише у другій половині наступного року.