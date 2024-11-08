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Доллар дешевеет второй день подряд: НБУ установил курс на 11 ноября

Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2982 гривен за 1 доллар (-0,0607 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,4864 гривен за 1 евро (-0,0778 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,60 гривен.

Ситуация на рынке

Напомним, НБУ держит курс доллара фактически неизменным с конца июля.

"Для ограничения ценового давления НБУ с середины года приостановил цикл снижения учетной ставки и приложил усилия по сохранению устойчивой ситуации на валютном рынке", - говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

Инфляция в Украине в октябре ускорилась до 9,7%. НБУ ожидает, что она будет высокой (10% и выше) до середины 2025 года.

Таким образом, НБУ сможет возобновить девальвацию только во второй половине следующего года.

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