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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні 13 січня

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 11:07
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні 13 січня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 43,05 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,00 грн (40,00 – 12 січня)
  • продаж – 40,55 грн (40,60 – 12 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,00 грн (41,90 – 12 січня),
  • продаж – 43,05 грн (42,90 – 12 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,90 грн (8,90 – 12 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 12 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 13 січня становить 39,357 грн за євро (+0,0842 грн).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні 13 січня

Нагадаємо, у НБУ заявили, що фіксація офіційного курсу гривні щодо долара під час війни дозволила зберегти контроль над інфляцією. Курс залишається якорем для економіки.

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