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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине 13 января

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Украина, Пятница 13 января 2023 11:07
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине 13 января Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 43,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (40,00 - 12 января)
  • продажа - 40,55 грн (40,60 - 12 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,00 грн (41,90 - 12 января),
  • продажа - 43,05 грн (42,90 - 12 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,90 грн (8,90 - 12 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 12 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 13 января составляет 39,357 гривен за евро (+0,0842 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине 13 января

Напомним, в НБУ заявили, что фиксация официального курса гривны по отношению к доллару во время войны позволила сохранить контроль над инфляцией. Курс остается якорем для экономики.

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