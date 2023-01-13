Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине 13 января
В обменных пунктах Украины сегодня, 13 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 43,05 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,00 грн (40,00 - 12 января)
- продажа - 40,55 грн (40,60 - 12 января) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 42,00 грн (41,90 - 12 января),
- продажа - 43,05 грн (42,90 - 12 января) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,90 грн (8,90 - 12 января),
- продажа - 9,25 грн (9,25 - 12 января) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 13 января составляет 39,357 гривен за евро (+0,0842 грн).
Напомним, в НБУ заявили, что фиксация официального курса гривны по отношению к доллару во время войны позволила сохранить контроль над инфляцией. Курс остается якорем для экономики.
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