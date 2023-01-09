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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 9 січня

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 11:06
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 9 січня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,70 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 42,80 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,00 грн (40,00 – 6 січня)
  • продаж – 40,70 грн (40,75 – 6 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,80 грн (41,70 – 6 січня),
  • продаж – 42,80 грн (42,70 – 6 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,80 грн (8,80 – 6 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 6 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 9 січня становить 38,3733 грн за євро (-0,4040 грн).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 9 січня

Нагадаємо, за даними НБУ, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% - до 40,19 грн/долар.

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