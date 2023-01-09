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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 9 января

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Украина, Понедельник 09 января 2023 11:06
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 9 января Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 42,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (40,00 - 6 января)
  • продажа - 40,70 грн (40,75 - 6 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,80 грн (41,70 - 6 января),
  • продажа - 42,80 грн (42,70 - 6 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,80 грн (8,80 - 6 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 6 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 9 января составляет 38,3733 гривен за евро (-0,4040 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 9 января

Напомним, по данным НБУ, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 грн/доллар.

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